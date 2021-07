Ci potrebbe essere (anzi, ci sarà) anche Manila Nazzaro nel cast del Grande Fratello Vip, come anticipato in esclusiva dal portale iGossip.it.

“Manila Nazzaro è nel cast dei concorrenti del Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini”. – si legge sul sito – “Noi di iGossip.it vi sveliamo in anteprima e in esclusiva questo scoop! Una fonte accreditata ci ha rivelato che la 43enne conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica ed ex modella italiana sarà una delle prossime protagoniste del GF Vip. Ha superato i provini! Eletta Miss Italia 1999, l’unica proveniente dalla Puglia, l’ex modella originaria di Foggia è pronta per un altro reality show di Canale 5 dopo l’esperienza in coppia con il compagno, il dirigente sportivo ed ex calciatore del Bari Lorenzo Amoruso”.