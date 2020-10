(…ma in totale saranno 7!)

Al Grande Fratello Vip lunedì entreranno tre nuovi concorrenti e secondo varie anticipazioni riportate da TvBlog i tre nomi sarebbero Stefano Bettarini (via Davide Maggio), Giulia Salemi (via CheTvFa) e Selvaggia Roma (via Giornalettismo).

I primi due sono due ex gieffini (il primo ha partecipato alla prima edizione, la seconda alla terza), mentre per Selvaggia Roma sarebbe un vero e proprio debutto al GF Vip.

Quest’ultima, nota per aver partecipato un paio d’anni fa a Temptation Island con il suo compagno Francesco Chiofalo ‘Lenticchio’, è diventata un’influencer ed un’opinionista televisiva e recentemente è finita al centro di uno scandalo perché accusata da Eliana Michelazzo di essere una ladra.

Grande Fratello Vip, il mistero dei nuovi ingressi

I nuovi concorrenti tuttavia non saranno solo Bettarini, Salemi e Roma, dato che Alfonso Signorini ha svelato l’ingresso di un uomo “gay” e la presenza di un aitante giovanotto con un bel ciuffo.

Il concorrente omosessuale potrebbe essere Cristiano Malgioglio (dato che ha avuto dei contatti con la produzione), mentre il tipo muscoloso sembrerebbe essere Simone Susinna (questo almeno è ciò ha riconosciuto Andrea Zelletta dalla sua sagoma).

In dubbio anche Claudio Sona, tanto rumoreggiato nei giorni scorsi.