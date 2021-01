Al Grande Fratello Vip un ruolo fondamentale lo ha la psicologa, che segue i concorrenti dall’inizio alla fine. L’incontro fra la psicologa (in questo caso si tratta di Piera Fiorillo) ed il concorrente avviene nel segreto del confessionale ed i loro incontri sono riservati.

Intervistata dal settimanale Chi – e ripreso da BlogTivvu.com – Piera Fiorillo ha svelato com’è l’inquilino-tipo appena entra in Casa.

“Oscilla tra l’entusiasmo per la nuova esperienza e il timore di qualcosa che non conosce. Nella prima fase, in genere però, prevale l’entusiasmo. Gli equilibri cominciano a cambiare nell’arco del primo mese, quando le nomination non hanno più le motivazioni superficiali dei primi giorni di conoscenza e assumono una valenza più personale. Dopo un mese nel gruppo, che a quel punto ha concluso il periodo di conoscenza, comincia anche la competizione che compatta o disintegra gli equilibri”.