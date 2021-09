Grande Fratello Vip, edizione che vai, extension che trovi. Se l’anno scorso è stata Carlotta Dell’Isola a far parlare a causa delle sue extension attaccate male, quest’anno a finire nel mirino delle critiche è toccato a Clarissa Hailé Selassié, la più piccola delle principesse.

Ho trovato delle extension peggiori di quelle di Carlotta dell’Isola: #GFvip pic.twitter.com/rsnbef6xxW — Riselda (@Rgomezsel) September 13, 2021

quando vedi le extension di Clarissa #GFVip pic.twitter.com/474qRshpBT — Federico Cicerone (@FedericoCicero4) September 13, 2021

Io sono ferma a queste extension.

#gfvip pic.twitter.com/L2WoSrJLSn — Chi nasce torto muore torto. (@Aspi989) September 13, 2021

sono più indecenti delle extension di carlotta dell’isola e ce ne vuole #gfvip pic.twitter.com/NbK4BZSBfQ — ︎ (@remocesenatico) September 13, 2021

La stessa Clarissa ha manifestato preoccupazione in merito ai suoi capelli che a quanto pare – a causa dell’umidità – hanno perso la piega.

“Ti tocchi i capelli come la Lecciso ai tempi d’oro” ha ironizzato Alfonso Signorini, “E’ vero” – ha risposto la principessa – “Ma è perché non trovo una spazzola, l’ho cercata in tutta casa ma non c’è!”.

Durante un momento di pubblicità Clarissa ha pure chiesto a Soleil di darle una mano con la piastra per capelli, ma il risultato non è stato granché. E se questi sono i risultati dopo una settimana di quarantena in albergo, non oso immaginare come saranno i suoi capelli fra un mese. Sempre che le sorelline riescano a restare in gioco per tutto questo tempo.