Dopo quasi 6 mesi il Grande Fratello Vip 5 è giunto alla fine. Se il vincitore era annunciato da mesi, sui risultati del televoto c’è stata almeno una sorpresa.

Il primo a dire addio al sogno del montepremi è stato Andrea Zelletta, sconfitto da Tommaso Zorzi, con un 83,8% dei telespettatori che hanno votato contro Croccantino, e solo il 16,2% per il suo coinquilino.

Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare definitivamente la Casa di #GFVIP è… ANDREA! pic.twitter.com/EHUXofZqoF — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 1, 2021

Dayane Mello ha scelto di sfidare Pierpaolo Pretelli ed è proprio in questo duello che c’è stato il vero colpo di scena. Eravamo tutti convinti che la modella brasiliana avrebbe avuto la meglio sull’ex velino ed invece è uscita con un 67,8%, contro il 32,2% del fidanzato di Giulia Salemi. Questo risultato per me resta un grande mistero (visto l’enorme riscontro della Mello).

Il pubblico ha deciso che il VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa è… DAYANE! #GFVIP pic.twitter.com/hQJwVYe3fr — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 1, 2021

La penultima sfida è stata quella tra i due bff di questa edizione del GF Vip, Stefania Orlando e Tommaso, che ha visto uscire la prima con il 66,6% dei voti (lui ha preso il 33,4%).

Il pubblico ha deciso che il VIP eliminato è… STEFANIA! #GFVIP pic.twitter.com/8ncVTyfspK — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 1, 2021

Il confronto finale per i 100.000 € è stato tra Zorzi e Pretelli, ma a trionfare è stato il 25enne, con un buon 68,3% delle preferenze, contro il 31,7% per Pierpaolo.

Insomma, il pubblico ci ha negato lo “scontro” che tutti ci aspettavamo (e volevamo) quello tra Tommaso e l’amazzone sudamericana.

Siete soddisfatti di questi risultati? Quale delle percentuali vi ha stupito di più?

Grande Fratello Vip: le tabelle con i risultati dei televoti.