Jo Squillo sabato sera ha dato una festa al Grande Fratello Vip con la sua consolle ed i suoi immancabili manichini che le hanno tenuto compagnia per tutta la durata del lockdown dello scorso 2020.

In occasione del compleanno di Carmen Russo (che ha soffiato 62 candeline), il Grande Fratello Vip ha fornito ai concorrenti una torta e tanto alcool. Il risultato? Katia Ricciarelli in piscina vestita.

Grande Fratello Vip, i baci fra Alex e Nicola

Fra un ballo, un tuffo ed uno scherzo, è scattato anche quello che è a tutti gli effetti il primo bacio in bocca fra due uomini di questa edizione. Quello (anzi, quelli) fra Alex Belli e Nicola Pisu. Il primo bacio glielo ha dato Nicola, il secondo Alex. Ecco i video:

Alex scherzando con Nicola:”Questo è il mio ragazzo” *Nicola lo bacia* COSA STA SUCCEDENDO STASERA 😂😂 #gfvip pic.twitter.com/Z7N1kRk3sK — Kevin (@Kevin35116110) October 2, 2021

MA ALEX E NICOLA COSA È QUESTO CINEMA MI SENTO MALE VI AMO #GFVIP pic.twitter.com/tT2iMK7Avr — Nic🦋 (@namelessniic) October 3, 2021

Goliardia e tanto affetto: un semplice gesto che ha allontanato per sempre quello spettro imposto dalla mascolinità tossica dove un uomo non può baciare in bocca un altro uomo per affetto e/o gioco altrimenti passa da gay.

FOTO | Per gentile concessione di Endemol Shine Italia