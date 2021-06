Katia Ricciarelli e Justine Mattera sarebbero due ipotetiche concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini e se la prima sembrerebbe essere quasi certa (si è parlato di lauto compenso), la seconda sembrerebbe essere titubante.

Raggiunta da Nuovo Tv, Justine Mattera ha così commentato il rumor che la vorrebbe prossima all’ingresso nella Casa più spiata d’Italia: “Rappresenta un genere di televisione che non mi attrae. Preferisco fare la mamma. Non me la sentirei di stare lontana da casa per mesi. […] Oggi non danno più i soldi di un tempo“.

Katia Ricciarelli, invece, via AdnKronos ha dichiarato:

“Per ora sono tutte ipotesi, non ho ancora deciso niente. Devo riflettere e capire se sono pronta spiritualmente. Per ora non c’è niente di vero, me lo hanno proposto ma ancora ci sto pensando. Veniamo tutti da un periodo molto difficile e siamo tutti un po’ per aria. Ho già partecipato al reality La Fattoria [nel 2006, ndr] e devo dire che ho riscosso un discreto successo, vedremo”.

Grande Fratello Vip: Katia Ricciarelli corteggiata dalla produzione, ecco tutti i nomi https://t.co/9n0nriysD9 #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 14, 2021

Grande Fratello Vip: gli unici nomi certi sono quelli delle opinioniste

Al momento sembrerebbe che nessun nuovo vippone abbia già firmato per il Grande Fratello Vip ad eccezione delle due opinioniste che affiancheranno Alfonso Signorini: Sonia Bruganelli ed Adriana Volpe.

Nella girandola di nomi papabili che potrebbero entrare nella casa ci sono Patrizia Pellegrino, Manuel Bortuzzo, Attilio Romita, Gaia Zorzi, Miriana Trevisan e molti altri già presi in considerazione per la scorsa edizione, come Andrea Iannone, Alex Di Giorgio e Giovanni Ciacci.

Grande Fratello Vip: confermata Adriana Volpe opinionista e svelato quanti concorrenti entreranno https://t.co/YG09xmAxkr — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 3, 2021