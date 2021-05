Potrebbe esserci anche Katia Ricciarelli nel cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, la celebre cantante lirica nota anche per essere stata sposata con Pippo Baudo.

Nel curriculum della Ricciarelli oltre molteplici opere teatrali, dozzine di dischi e tanto cinema d’autore, ci sono anche prodotti più pop come Don Matteo, Carabinieri, Selfie – Le Cose Cambiano di Simona Ventura ed Il Cantante Mascherato, senza dimenticare la sua esperienza televisiva al fianco di Pierluigi Diaco in Io e Te. In passato ha già partecipato ad un reality show: ha vestito i panni della contadina nel 2006 a La Fattoria di Barbara d’Urso.

Katia Ricciarelli: «Alla Fattoria ho lavorato come un somaro e non sputo, come altri, sul fatto di aver partecipato ad un reality» #tvtalk — Tv Talk (@TvTalk_Rai) February 7, 2015

Katia Ricciarelli nella casa del Grande Fratello Vip – qualora accettasse – potrebbe trovare altri big come lei, dal giornalista (ormai in pensione) Attilio Romita, alla diva del cinema Sandra Milo, fino al nuotatore olimpico Alex Di Giorgio.

Grande Fratello Vip 6, work in progress

Quest’anno, al contrario delle scorse edizioni, molti nomi di primo pelo si sono auto-candidati a partecipare come il giornalista Attilio Romita, il costumista Giovanni Ciacci, il nuotatore Manuel Bortuzzo e l’ex gieffina Selvaggia Roma. Insomma, mancano ancora cinque mesi ed in questo lasso di tempo potrebbe succedere davvero di tutto.

Ecco la lista dei vip che potrebbero partecipare perché contattati / proposti:

Alex Di Giorgio, nuotatore

Amedeo Goria, giornalista

Andrea Iannone, pilota

Arisa, cantante

Attilio Romita, giornalista

Gaia Zorzi, sorella di

Giovanni Ciacci, costumista

Loredana Lecciso, showgirl

Manuel Bortuzzo, nuotatore

Pamela Prati, showgirl

Raffaella Fico, showgirl

Rocco Casalino, portavoce

Sandra Milo, attrice

Selvaggia Roma, ex gieffina

Martina Miliddi, ex ballerina di Amici

Daniela Martani, ex Isola dei Famosi

Drusilla Gucci, ex Isola dei Famosi

Vera Gemma, ex Isola dei Famosi

Katia Riccarelli, cantante lirica