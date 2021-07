La scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha ottenuto un grande successo mediatico e per cavalcarne un po’ l’onda gli autori avrebbero pensato di “trascinarla” anche nella nuova in arrivo a settembre. Come? Chiamando a rapporto alcuni parenti dei vipponi che hanno vissuto a Cinecittà a cavallo fra il 2020 ed il 2021.

Oltre Gaia Zorzi, sorella di Tommaso Zorzi, secondo Giuseppe Candela si sarebbero aperte delle trattative per avere nel cast anche Walter Zenga (anche se pare “si starebbe allontanando questa possibilità”), padre di Andrea Zenga ed Amedeo Goria (“in trattative avanzate”), padre di Guenda Goria nonché ex marito di Maria Teresa Ruta.

Chiusa la parentesi parenti, Giuseppe Candela ha confermato il rumor su Maria Monsé ed ha annunciato una nuova concorrente nuova di zecca: Jo Squillo. Ecco le sue parole:

“CANDELA FLASH! FAI UNO SQUILLO CHE ARRIVO NELLA CASA: L’ICONICA JO SARA’ TRA I CONCORRENTI DELLA NUOVA EDIZIONE DEL GRANDE FRATELLO VIP A SETTEMBRE SU CANALE 5. SAREBBERO IN STATO AVANZATO LE TRATTATIVE PER AMEDEO GORIA (EX MOGLIE E FIGLIA AVEVANO PARTECIPATO ALL’ULTIMA EDIZIONE), IN PIEDI L’IPOTESI MARIA MONSE’. NELLE ULTIME ORE SI STAREBBE ALLONTANANDO LA PARTECIPAZIONE AL REALITY DI WALTER ZENGA…”.

Per Jo Squillo questa è la terza partecipazione ad un reality show dopo La Fattoria e L’Isola dei Famosi. Per Gaia Zorzi e Walter Zenga un debutto, per Maria Monsè un ritorno (ha già partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip), mentre per Amedeo Goria un dejavu, dato che oltre un decennio fa ha partecipato al reality flop d’ascolti, Ritorno Al Presente.

Al momento le uniche certezze sono i nomi di Katia Ricciarelli, la showgirl Manila Nazzaro, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento), il nuotatore Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi (ex di Dayane Mello e Belen Rodriguez). In trattativa anche tre sorelle principesse etiopi.