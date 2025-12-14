8.6 C
Grande Fratello Vip Italia

Manca poco alla fine del Grande Fratello Nip condotto da Simona Ventura e a Mediaset si sta lavorando alla versione Vip del format, guidata da Alfonso Signorini, che suscita grande curiosità e attese. Sta per terminare il Grande Fratello Nip e già c’è grande curiosità per il nuovo cast del Grande Fratello Vip.

Sui social si rincorrono i primi nomi e cominciano a emergere indiscrezioni sui possibili partecipanti. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, potrebbe esserci un ritorno di Oriana Marzoli. Oriana Marzoli sarebbe stata la stessa a riproporre la sua candidatura, convinta che nella scorsa edizione il suo carattere non sia uscito sufficientemente.

La concorrente durante la scorsa esperienza si è classificata seconda, ha avuto una relazione con Daniele Dal Moro, diversi scontri con Nikita Pelizon, che ha poi vinto l’edizione e ha guadagnato una significativa fanbase: gli Oriele. Attualmente, Oriana è fidanzata con Facundo González, modello e concorrente di un reality cileno.

Oltre al nome di Oriana Marzoli, si sono fatti largo altri possibili partecipanti, che stando alle ultime indiscrezioni dovrebbero essere 23 concorrenti e 9 riserve. Tra i nomi trapelati ci sono Rocco Siffredi, Donatella Rettore, Anna La Rosa, Massimo Lovati, Federica Pellegrini, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi, Walter Zenga, Aida Yespica e Alba Parietti.

