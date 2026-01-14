Grande Fratello Vip Italia con Ilary Blasi

Sembra che Mediaset non voglia fare marcia indietro e che il Grande Fratello Vip si farà nonostante lo scandalo legato ad Alfonso Signorini e alle accuse di Fabrizio Corona. Questo porterà felicità ai telespettatori che amano seguire questo reality show, in particolare a quelli che hanno sempre chiesto il ritorno di Ilary Blasi, un volto storico del programma.

Oggi emerge una scottante indiscrezione che vede la conduttrice tornare in onda nella prima serata di Canale 5 per gestire il ritorno di questa nuova edizione. Mediaset starebbe per concludere la trattativa con la Blasi per la conduzione della trasmissione del prime time di Canale 5, con la firma del contratto prevista per questa settimana.

Il caso su Signorini ha generato tanto scalpore, al punto che Mediaset aveva considerato l’idea di non far andare in onda il Grande Fratello Vip. Tuttavia, il ritorno della versione Vip del reality show di Canale 5 è previsto per marzo e Pare che Pier Silvio Berlusconi voglia mandare un messaggio ben chiaro, proteggendo un programma dalle accuse e voci sulla crisi legate a Corona e Signorini.

Ilary Blasi ha condotto il Grande Fratello Vip dal 2016 al 2018, affiancata da Signorini come opinionista. Il pubblico ha sempre apprezzato la sua presenza nel programma, che potrebbe essere confermata presto con la firma del contratto.

Inoltre, ci sono voci che vedono Selvaggia Lucarelli vicina ad approdare in casa Mediaset come possibile opinionista di questa nuova edizione del reality show.