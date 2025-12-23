Grande Fratello Vip Italia

Il Grande Fratello Vip è al centro dell’attenzione generale. Negli scorsi mesi si era creata non poca curiosità sul cast, considerato una vera e propria “bomba” da parte di alcuni addetti ai lavori. Ora che sono uscite le indiscrezioni diffuse da Fabrizio Corona su Alfonso Signorini, non passa giorno senza che escano nuovi articoli.

Gli ultimi articoli non erano così rassicuranti, poiché pare che ci siano non poche difficoltà a trovare chi sostituisca Alfonso Signorini. Ilary Blasi e Michelle Hunziker, che solo qualche giorno fa erano indicate come le più quotate per la conduzione, hanno “declinato” l’offerta.

La macchina attorno al GF Vip, però, non si è fermata. È stata svelata una nuova indiscrezione in merito al cast, facendo così supporre che il reality non sia stato messo in standby. Secondo quanto riferito, potrebbe entrare nella casa una cantante “cult” per tutti i millennials, una delle cinque componenti delle Lollipop, il gruppo diventato famoso grazie al programma Popstar.

Altri nomi che sono circolati ultimamente sono stati quelli di Rocco Siffredi, Rocco Casalino, Loredana Lecciso e la sua figlia Jasmine Carrisi, Walter Zenga, Anna La Rosa, Alba Parietti, Donatella Rettore e Aida Yespica. Si era anche vociferato della presenza di Federica Pellegrini, ma dopo l’annuncio della seconda gravidanza, è ormai da escludere. I gossip sul GF Vip non si fermeranno qui.