Grande Fratello Vip Italia

Nonostante le difficoltà che il Grande Fratello continua a registrare in termini di ascolti, Mediaset ha deciso di rilanciare la versione Vip del reality, affidandolo ad Alfonso Signorini. La data di partenza del programma potrebbe essere individuata nella prima serata del primo lunedì del mese di marzo, anche se potrebbe essere anticipata per risolvere problemi dei palinsesti Mediaset.

I nomi che circolano per il cast sono quelli di personaggi che già hanno sperimentato il brivido del reality, come Mario Adinolfi, Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi, Aida Yespica, Walter Zenga, Alba Parietti e Katia Ricciarelli. Vedremo se Alfonso Signorini e i suoi collaboratori riusciranno a rendere il Gf, almeno nella sua versione vip, di nuovo appetibile per il pubblico. I vertici Mediaset hanno scelto di puntare su questo format nonostante i numeri che parlano chiaro, quindi evidentemente hanno ancora delle speranze.

Il cast del Grande Fratello Vip sarà composto da personaggi già noti al pubblico, che saranno reclusi in una casa e spiati dalle telecamere h24, costretti a convivere con persone che non conoscono o conoscono solo di “fama”. La messa in onda del ritorno del Grande Fratello Vip potrebbe essere anticipata per risolvere problemi dei palinsesti Mediaset.

