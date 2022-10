Grande Fratello Vip, il televoto è stato chiuso: Marco Bellavia viene fatto ritirare?

Il Grande Fratello Vip ha ufficialmente chiuso il televoto.

Sul sito ufficiale – se si prova a votare – viene scritto che la sessione è stata chiusa. Un annuncio anomalo dato che generalmente il televoto viene chiuso in diretta dal conduttore. Questo significa che uno dei tre nominati (Marco Bellavia, Giaele De Donà, Giovanni Ciacci) potrebbe essere stato squalificato o si è ritirato.

Il pensiero ovviamente va subito a Marco Bellavia ed a quell’annuncio fatto in diretta da Alfonso Signorini.

Perché le regole di un game si attengono alla superficie. Molto spesso i concorrenti nominano una persona perché salta sul letto, perché è sempre depresso, perché piange.. Ma noi vogliamo andare alle radici di questo disagio. Perché se questo disagio fosse legato a una patologia più seria o ad uno squilibrio faremo in modo di aiutarlo. E di capire cosa può aiutarlo in questo momento.

“Marco Bellavia ha fatto un appello importante, ha lanciato un SOS. Ha bisogno – dal suo punto di vista – di un aiuto. Questo perché è una persona poco equilibrata. Mi sento in dovere di dire che tutto lo staff del Grande Fratello vuole andare più a fondo in questo disagio espresso da Marco Bellavia. Con noi collabora un team di psicologi. Avremo modo di analizzare a dovere questo disagio di cui Marco ci ha parlato questa sera.

Marco Bellavia è da ore chiuso nel confessionale. Che abbia deciso, insieme al team di psicologi, di tornare a casa sua?

Il carico di emozioni di #GFVIP torna lunedì per una nuova e appassionante puntata in compagnia dei nostri Vipponi, in prima serata su #Canale5 e live su @MedInfinityIT! 😍🔥 pic.twitter.com/RXyqIDuj1a

— Grande Fratello (@GrandeFratello) October 1, 2022