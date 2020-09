Grande Fratello Vip che vai, falsa età che trovi.

Se la scorsa edizione è stata Clizia Incorvaia a mentire sull’età dichiarando quattro anni in meno:

“Ragazzi è successo una caos per il discorso dell’età e dei miei anni. Adesso vi racconto tutto. In realtà quando io lavoravo nella moda avendo sempre questo aspetto infantile, non riuscivo a lavorare, ne dimostravo 15. Cosa accade, il mio agente mi faceva dichiarare 4 anni in meno. Quella è l’età che sapevano al GF e tutti quanti”.

Questa edizione al centro del mirino c’è finito Massimiliano Morra.

Ieri sera, durante un confronto con l’ex fidanzata Adua Del Vesco, l’attrice è rimasta stupita quando lui le ha detto di avere “35 anni” perché “del 1985”.

“Str**o non mi avevi detto la verità!”.

Online, infatti, alcuni siti in articoli pubblicati anni fa, riportano il 1986 come data di nascita dell’attore, altri il 1985. Possibile che un’ex fidanzata non sappia in che anno è nato il proprio compagno?