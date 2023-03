Grande Fratello Vip: il mistero dei titoli di coda e delle citazioni trash nella sigla

Da circa due mesi la sigla di chiusura del Grande Fratello Vip si è impreziosita di citazioni trash che vengono mandate in diffusione fra l’apparizione del logo del reality e quello di Endemol Shine Italy.

Grande Fratello Vip: la regia ci regala il risvolto inaspettato sui titoli di coda https://t.co/JUx2pt50Wv #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 10, 2023

Degli easter egg – così vengono chiamati in gergo tecnico – realizzati per i fan del reality che lo seguono fino a tarda notte. Questi audio sono a loro volta accompagnati da alcune immagine criptiche che mostrano frasi o frame di backstage della Casa. In quello di ieri sera ad esempio è stato inquadrato uno schermo del computer con scritto:

“Siamo certi che il Grande Fratello ci stia sfidando. Ha nascosto un contenuto speciale in un luogo criptato. La nostra squadra ha rivelato parte di un codice che riteniamo possa esserne la chiave. Rilasceremo la chiave appena possibile perché per decriptarlo abbiamo bisogno di tutto l’aiuto possibile. Un nostro insider sostiene che le citazioni inserite alla fine delle puntate siano legate al codice le risorse stanno aumentando

Grande Fratello Vip, quali sono state le citazioni fino ad ora?

“A casa mia? A casa mia? A casa mia?” – Francesca De Andrè

“Le persone sono folli ragazzi, sono folli!” – Andrea Zelletta

“Io sono entrato chic ed esco chic” – Jonathan Kashanian

“Ma cosa ne sai della mia vita, cosa ne sai?” – Elisabetta Gregoraci

“Poraccitudine has no limits” – Asia Nuccetelli

“Esmeraaaaldaaaaa” – Alex Belli

“Ma posso stare dove voglio? Ma posso o no?” – Serena Enardu

“Ma qui io c’ho le emozioni veri, i miei amici hanno le emozioni veri. O vi svegliate o me ne vado!” – Filippo Nardi

“Quanti uccelli, cin! Avete visto quanti uccelli stanno in aria?” – Cristiano Malgioglio

“Un purosangue non fa mai a gara con i pony” – Nina Moric

Cosa significheranno?