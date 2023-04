Grande Fratello Vip, il commento al vetriolo di un ex concorrente contro i protagonisti dell’ultima edizione

Sono passate ormai circa tre settimane dalla fine della settima edizione del Grande Fratello Vip, che fine hanno fatto tutti i vipponi protagonisti?

Se Oriana Marzoli è stata ospite in discoteca e Milena Miconi è stata l’unica finalista ad aver avuto l’opportunità di andare in studio da Silvia Toffanin a Verissimo, di tutti gli altri – vincitrice compresa – si son perse le tracce.

Nessuno di loro è tornato in tv dopo il Grande Fratello Vip. Né da Barbara d’Urso, né da Federica Panicucci e né tantomeno da Silvia Toffanin che ha ospitato – come appena scritto – solo una di loro. Insomma, la presunta volontà di Mediaset di “cancellare” la settima edizione del Grande Fratello Vip sembrerebbe essere reale.

Per questo motivo Luigi Mario Favoloso, concorrente dell’ultimo gieffe firmato Barbara d’Urso, ha tirato una stoccatina via Instagram ai vipponi appena usciti dalla Casa.

“Ho guardato per curiosità le storie dei ragazzi appena usciti dal Grande Fratello. Ieri era venerdì, qualcuno ha passato la serata al cinema, altri in casa. Io quando ho fatto in GF nel 2018 il primo venerdì sera senza lavoro l’ho fatto a fine 2019, un anno e mezzo dopo. Forse quei fandom di coppia ottenuti fondendo i nomi dei personaggi, o storpiandoli, in realtà sono una ca*ata sopravvalutata. Si pensa che il pubblico sia tutto come quei 500 invasati che lanciano hashtag e fanno le collette per gli aerei”.