Il cast del Grande Fratello Vip diramato dal settimanale DiPiù potrebbe non essere completo, dato che secondo TvBlog mancherebbero all’appello due nomi, che potrebbero entrare anche in corsa.

I nomi giunti alle orecchie di Blogo sono quello dell’attore Giulio Berruti (già visto a Ballando con le Stelle ed attuale flirt di Maria Elena Boschi) e quello di Morgan, che non ha bisogno di presentazioni. Bugo non approva.

I due, come scritto da TvBlog, “hanno effettuato un colloquio/chiacchierata con il direttore artistico dello show Alfonso Signorini ed i suoi autori”, ma al momento non sappiamo se la trattativa è andata a buon fine oppure no. Nel dubbio è da apprezzare il fatto che Signorini abbia chiamato Morgan (come mesi fa aveva chiesto ad Asia Argento) perché con lui il trash sarebbe assicurato.

Grande Fratello Vip, il cast

Il cast femminile è composto da Elisabetta Gregoraci, dalla contessa Patrizia De Blanck, da Flavia Vento, da Stefania Orlando, dalla coppia madre-figlia Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, dalla ballerina Matilde Brandi, dalla modella ed influencer Francesca Pepe, dall’ex di Gabriel Garko, Adua Del Vesco, da Dayane Mello e dall’attrice Myriam Catania.

In quello maschile invece troviamo Francesco Oppini, Fausto Leali, Tommaso Zorzi, Paolo Brosio (che aveva smentito), l’ex velino Pierpaolo Pretelli, il fratello di Balotelli, Enock Barwuah, l’attore Massimiliano Morra, Andrea Zelletta e Fulvio Abbate.