Alfonso Signorini questa settimana ha rilasciato una lunghissima intervista a Tv Sorrisi & Canzoni ed oltre ad aver stilato una classifica personale dei suoi concorrenti preferiti (rivelando anche chi è stato la sua più grossa delusione), ha ripercorso i quasi sei mesi di trasmissione, fissando i tre momenti indimenticabili.

Grande Fratello Vip, i tre momenti indimenticabili

Il coming out di Gabriel Garko

“Il coming out inatteso di Gabriel Garko. Quando Rosalinda ha cominciato a fare capire che i suoi legami sentimentali erano una farsa, lui mi ha chiamato per dirmi che lei aveva ragione ed era giunto il momento di fare cadere il castello di carte. La lettera non volevo che la leggesse, ne abbiamo parlato fino alle tre del mattino. Ma poi in diretta l’ha tirata fuori. È stato un momento fortissimo, da lì il programma ha preso la svolta che volevo io e cioè che fosse il GF raccontato, fatto di vite vissute, non che spiasse dal buco della serratura”.

L’incontro fra Andrea Zenga e Walter Zenga

“Il secondo momento quando abbiamo fatto riavvicinare Andrea a suo padre Walter Zenga. Lo considero il mio fiore all’occhiello”.

Il lutto in prima serata

“Il terzo invece è stato affrontare il tema della morte in prima serata. Avevo il terrore che mi accusassero di retorica e di cavalcare la lacrima facile, però credo che grazie al carattere di Dayane Mello che ha saputo gestire il dolore per la perdita del fratello in modo molto maturo, sia venuta fuori una bella pagina”.

A mio modesto parere fra i momenti più discussi e importanti della quinta edizione impossibile non citare Adua Del Vesco che fa outing a Massimiliano Morra e tira fuori l’AresGate (per poi confessare uno stupro e cambiare nome in Rosalinda Cannavò), l’amicizia-innamoramento fra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, quello fra Rosalinda e Dayane, i Gregorelli (prima) ed i Prelemi (poi) ed ovviamente la giugulare di Matilde Brandi che sbraitava contro chiunque.