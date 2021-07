Continuano anche in piena estate i lavori per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il 13 settembre riaprirà la porta rossa della casa di Cinecittà e iniziano a trapelare i primi possibili concorrenti. Dagospia ha confermato cinque nomi che da tempo circolano quando si parla di GF Vip 6. Nel reality di Alfonso Signorini vedremo Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Lou Castoldi, Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi, in forse la partecipazione di Anna Oxa, visto che manca ancora la chiusura del suo contratto. Sembra invece sia saltata la partecipazione di Giovanni Ciacci.

“Il cast al momento non è chiuso, le trattative tra le parti sono in corso e con continue evoluzioni. Il gruppo di lavoro spera di poter chiudere quest’anno il colpo mancato lo scorso anno: Anna Oxa. Le trattative con la cantante proseguono ma la fumata bianca non è ancora arrivata. I primi cinque concorrenti “certi” della nuova edizione, circolati nei giorni scorsi, dovrebbero essere la cantante Katia Ricciarelli, la showgirl Manila Nazzaro, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento), il nuotatore Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi, quest’ultimo noto per i flirt con Dayane Mello e Belen Rodriguez. Giovanni Ciacci aveva annunciato nelle scorse settimane il suo addio alla tv, il sito Davide Maggio aveva invece rivelato il provino per il reality. La sua presenza però sarebbe saltata nelle scorse ore”.

Io mi auguro che Signorini riesca a convincere l’artista AO, perché sono sicuro che potrebbe regalarci dei momenti memorabili che Pamela Prati scansate.

Immaginando il panico che potrebbe creare Anna Oxa al Gf vip che il “chiamatemi un taxi” di Pamela Prati a confronto sarà una bazzecola — Serena 💅🏼 (@sononatanera) July 21, 2021

Manuel Bortuzzo sul Grande Fratello Vip.