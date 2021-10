La casa del Grande Fratello Vip quest’anno si estende per più di 1000 metri quadri fra open space e stanze segrete. Alcune le abbiamo già viste (dalla Love Boat sperimentata da Katia Ricciarelli e Alex Belli) al tugurio (dove hanno dormito i primi giorni le Selassié), altre devono ancora essere svelate.

“I concorrenti protagonisti della sesta edizione di Grande Fratello Vip si muoveranno all’interno di un open space di 1030 mq. I vari ambienti sono stati rinnovati ed anche la pianta della Casa ha subito alcune modifiche strutturali. Inoltre, sono state eliminate tutte le barriere architettoniche. […] La Casa è dotata, anche quest’anno, di una zona sauna e di un giardino con piscina. Centrale, come sempre, il Confessionale con alle pareti le immancabili piramidi rosse a punte nere, ormai immagine simbolo del programma”.

Al settimanale Tv Sorrisi & Canzoni Alfonso Signorini ha poi aggiunto l’esistenza di alcune stanze segrete: “Non mancheranno stanze segrete, tematiche e tecnologiche, che verranno svelate nel corso del gioco“. E così è: una è la social room dove i vipponi vanno a rispondere alle domande poste dai fan su Instagram, mentre un’altra è segreta ai telespettatori e conosciuta solo dai concorrenti.

Grande Fratello Vip 6: tutte le foto della nuova Casa * https://t.co/NRItuXZuHe #GFVip https://t.co/g5mFSSQGO5 — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 11, 2021

Grande Fratello Vip: i maschi della Casa hanno a disposizione una stanza segreta per divertirsi

Una delle stanze segrete mostrate solo ai concorrenti che ne hanno fatto richiesta è quella di “Federica la mano amica”. O come lo chiama Giucas Casella, “quattro contro uno”.

Durante un pranzo, infatti, i concorrenti hanno confessato che gli autori hanno fornito ai maschi una stanza dove andare in totale segretezza ed in totale isolamento per potersi divertire da soli e sfogare i propri istinti. Il primo ad aver usufruito della stanza sarebbe Alex Belli, mentre Samy Youssef ancora no. Gli altri non si sono esposti.