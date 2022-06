Chi saranno i vipponi della settima edizione del Grande Fratello Vip? Al momento nessuno è stato ufficialmente arruolato anche se sul web numerosi nomi si rincorrono fra rumors e smentite.

Qualche giorno fa Antonio Razzi, ospite in radio, ha ribadito la sua volontà di entrare in quella Casa. “Sono sempre pronto a tutto, non ho paura di nessuno, faccio sempre di testa mia: Grande Fratello Vip? Vincerei. Diciamo che avevo fatto un provino l’anno scorso, ma poi non se n’è fatto nulla“.

Antonio Razzi verso il Grande Fratello Vip: “Alfonso prendimi non te ne pentirai” https://t.co/6wKNLpfi4o — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 17, 2022

A lui potrebbe aggiungersi Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez nonché padre di sua figlia. Fra i nomi improbabili che sono trapelati online troviamo quello di Gigliola Cinquetti, reduce da un’ospitata all’Eurovision Song Contest e quello di Manuela Arcuri, da sempre restia ai reality show. Papabile ma improbabile – e solo per una questione legale – il nome di Pamela Prati.

“So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima. Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del GF Vip. Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa”.

Contattato anche Alvaro Vitali, lo storico Pierino e Federico Fashion Style, anche se gli ultimi rumor su lui lo vedrebbero fuori dalla rosa del cast. Infine potrebbero entrare come concorrente unico i due fidanzati Vera Gemma e Jeda Fidal.

Chiudono la rosa dei papabili cinque nomi che sono sulla carta dei verginelli da reality show. Fra loro Asia Gianese (influencer, famosa per aver parcheggiato la macchina al Duomo di Milano); Max Felicitas (attore a luci rosse); Patrizia Groppelli (opinionista tv); Brenda Asnicar (cantante e attrice de Il Mondo di Patty) e Evelina Sgarbi (una delle tante figlie di Vittorio Sgarbi).

