Tommaso Zorzi ha detto più volte che vorrebbe un ragazzo gay nella casa, qualcuno che gli faccia battere il cuore o con cui semplicemente far nascere una bella amicizia. Alan Fiordelmondo aveva annunciato l’arrivo di un personaggio LGBT al Grande Fratello Vip, lasciando intendere che il nome in questione potesse essere quello di Claudio Sona.

La notizia era stata in parte confermata da Alfonso Signorini, che due settimane fa ha dichiarato: “Ci sarà ed è uno molto gay“.

Oggi è stato Gabriele Parpiglia a fare chiarezza, il noto giornalista a Casa Chi ha rivelato che non sarà Sona a varcare la porta rossa, ma forse un modello non troppo conosciuto.

“Il web si è scatenato e tra i nomi più papabili c’era quello di Claudio Sona, che in effetti ha fatto il casting per il Grande Fratello Vip. Posso confermare ufficialmente che lui non entrerà, anche se è molto amico di Zorzi. Tommaso ha detto ‘voglio qualcuno da corteggiare, qualcuno che mi faccia battere il cuore’.

Posso dirvi però che la persona in questione potrebbe essere un modello non troppo conosciuto che in questo momento è sottoposto a dei casting. In pratica è stata fatta una ricerca. Il GF ha dei composit enormi con nomi di personaggi più o meno famosi tra cui scegliere“.

Un modello apertamente gay? La cosa potrebbe essere molto interessante.