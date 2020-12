Al Grande Fratello Vip i vipponi avevano in casa un concorrente e non lo sapevano. Giacomo Urtis questa sera, come anticipato da TvBlog, sarà ufficializzato da Alfonso Signorini come un nuovo concorrente e potrà così farà le sue prime nomination (e potrà essere nominato) dopo tre settimane di immunità.

Entrato in Casa nel corso della nona settimana (al giorno 64) in qualità di ospite speciale, Giacomo Urtis è rimasto a vivere lì con gli altri concorrenti fino ad oggi, assistendo alle dinamiche del gioco e vivendo sulla propria pelle tre eliminazioni: Massimiliano Morra, Patrizia De Blanck e Enock Barwuah.

Durante la puntata di questa sera venerdì 3 dicembre (al giorno 81) Giacomo Urtis passa da ospite a concorrente in sostituzione probabilmente di Francesco Oppini, che ha già annunciato il suo ritiro dal gioco per tornare dalla fidanzata (notizia che ha mandato in crisi Tommaso Zorzi).

ODDIO URTIS CONCORRENTE UFFICIALE STO PIANGENDO AMO NON DELUDERMI ANCHE TU TI AMOOOOO #gfvip pic.twitter.com/LVFAl8cImX — 🌙 Elisa 🪐🐍 #ANDAREOLTRE (@maybe_elli) December 3, 2020

In tutto ciò amo Giacomo Urtis alla sua terza settimana al #GFVip in qualità di ospite ✈️ è stato più in casa lui di Flavia, Fulvio, Franceska, Denis, Myriam e Stefano da NON concorrente — BICCY.IT (@BITCHYFit) November 30, 2020

Non è da escludere che gli autori del Grande Fratello Vip, proprio per “pareggiare i conti” dopo avergli regalato numerose puntate d’immunità, decidano all’ultimo di metterlo in nomination di default.

FOTO | Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy