Il cast del Grande Fratello Vip sta piano piano prendendo forma e rispetto all’ultima volta che ve ne ho parlato ci sono delle modifiche. Alcuni nomi, infatti, sarebbero già stati depennati. In una diretta su Instagram Davide Maggio ha dato per certa la non partecipazione di Pamela Prati, così come quella di Alex Di Giorgio e quella di Maria Monsè. Il giornalista ha poi limato la notizia che voleva “tre sorelle iraniane nel cast”, specificando: “non credo che siano iraniane, ma un fondo di verità c’è”.

Palinsesti Mediaset, ecco come sarà strutturato il Grande Fratello Vip * https://t.co/NRItuXHTiE #GFVip https://t.co/kxDlHT74la — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 1, 2021

Sempre durante la stessa diretta Instagram ha confermato la presenza di Francesca Cipriani, sostenendo che è in “dirittura d’arrivo”, così come Giovanni Ciacci. Anche Giuseppe Candela su Dagospia ha smentito la Prati ed ha confermato tre nomi che già erano trapelati: Katia Ricciarelli, Anna Lou Castoldi, figlia di Asia Argento e Morgan ed il nuotatore Manuel Bortuzzo.

“Tra i nomi già circolati trovano conferme le presenze di Katia Ricciarelli e Anna Lou Castoldi (anticipati da Oggi) e Manuel Bortuzzo (svelato da Dagospia). A differenza di quanto circolato non dovrebbe entrare nella casa nuovamente Pamela Prati”.

Grande Fratello Vip, l’ultimo nome trapelato

Ultimo nome trapelato (anche lui è in forse) è Gianmaria Antinolfi, l’imprenditore noto per i suoi flirt con Belen Rodriguez e Dayane Mello. A parlarne è stato Alberto Dandolo su Oggi.

“Il cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip non è ancora chiuso e continuano incessanti i provini anche in questi torridi giorni d’estate. Nelle scorse settimane è stato provinato anche l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi […] Ce la farà a entrare nella Casa più spiata d’Italia, realizzando così il sogno di diventare una ‘celebrità’ del piccolo schermo?”

Antinolfi a parte (che personalmente non conosco, al di là delle paparazzate) tutti gli altri nomi promettono benissimo. La Ricciarelli darà del filo da torcere a tutti, Ciacci è una fonte inesauribile di retroscene e gossip, Bortuzzo racconterà una storia da pelle d’oca e la Castoldi ci mostrerà il lato inedito di due che sono da un decennio corteggiatissimi da ogni reality. Ben fatto, Signorini.