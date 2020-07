In ufficio ad Alfonso Signorini in queste settimane deve squillare parecchie volte il telefono dato che – oltre i numerosi personaggi famosi che contatta per far partecipare alla sua prossima edizione del Grande Fratello Vip – tanti altri si candidano di loro spontanea volontà.

Fra questi ultimi ci sarebbero due veterani dei reality show: l’ex gieffina Cristina Plevani (vincitrice della prima edizione del Grande Fratello di Daria Bignardi) ed il chirurgo dei vip nonché ex naufrago de L’Isola dei Famosi, Giacomo Urtis.

Quest’ultimo secondo Alberto Dandolo “sta facendo di tutto per entrare nel cast del GF Vip”, mentre la Plevani ha parlato di possibilità fra le pagine del settimanale Di Più.

“Farei il Grande Fratello Vip, ma solo se mi faranno riportare nella Casa di Cinecittà il mio amato cagnolino. Due anni fa mi proposero di entrare, avrei guadagnato ben 8.000 euro, poi è saltato tutto…”

Cristina Plevani rifarebbe il GF Vip però solo se venisse trattata al pari di tutti gli altri concorrenti e non buttata in tugurio (come successo l’anno scorso a Salvo Veneziano, Sergio Volpini, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese).

“Quando ho visto i miei ex coinquilini trattati da personaggi di secondo piano mi sono detta: ‘Se dopo 20 anni devo essere tratta in quel modo, mentre concorrenti sconosciuti fanno la passerella, allora meglio restarsene a casa…‘. Se rivoglio la passerella? Le ricordo che ho vinto la prima edizione italiana del programma più visto e famoso del mondo”.

Riusciranno la Plevani ed Urtis ad entrare nella rosa dei concorrenti del GF Vip 5?