La macchina del Grande Fratello Vip è già in moto da un mese. Alfonso Signorini e gli altri autori stanno già lavorando al cast della nuova edizione che andrà in onda da settembre. Da settimane circolano dei rumor sulla possibile partecipazione di un’ex amica di Maria e adesso si aggiunge quello di una professoressa della scuola mariana. Secondo il settimanale Nuovo, Arisa e Martina Miliddi potrebbero varcare la famosa porta rossa.

“Entrambe sono reduci dalla partecipazione alla ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, la prima nel ruolo di insegnante di canto mentre la seconda come concorrente arrivata al Serale ma eliminata. Bersagliata dalle critiche di Alessandra Celentano, la ballerina si è fatta notare per i numerosi risvolti nella sua sfera sentimentale. Ha avuto una relazione con Aka7even che ha rotto il silenzio a Verissimo e, attualmente, sarebbe impegnata con il cantante Raffaele Renda”.

Le due sono perfette per il Grande Fratello Vip, speriamo che il rumor sia fondato e che Signorini riesca a convincerle.

ALFONSO HA DETTO CHE VORREBBE MARTINA AL GFVIP6 AKAFUL CONTINUA ✈️#Amici20 #gfvip — emanuel ☕️ in sessione (@emanuelbulija3) May 9, 2021

Grande Fratello Vip: i personaggi che potrebbero esserci (perché si sono proposti o sono stati contattati)

Alex Di Giorgio, nuotatore

Amedeo Goria, giornalista

Andrea Iannone, pilota

Arisa, cantante

Attilio Romita, giornalista

Barbara Bopuchet, attriceGaia Zorzi, sorella di

Giovanni Ciacci, costumista

Loredana Lecciso, showgirl

Manuel Bortuzzo, nuotatore

Pamela Prati, showgirl

Raffaella Fico, showgirl

Rocco Casalino, portavoce

Sandra Milo, attrice

Selvaggia Roma, ex gieffina

Martina Miliddi, ex ballerina di Amici

Daniela Martani, ex Isola dei Famosi

Drusilla Gucci, ex Isola dei Famosi

Vera Gemma, ex Isola dei Famosi

Katia Riccarelli, cantante lirica