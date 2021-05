L’Isola dei Famosi sembrerebbe essere un reality di passaggio per chi ambisce a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip perché dopo Daniela Martani, Vera Gemma e Drusilla Gucci anche Manuela Ferrera ha espresso il desiderio di partecipare al programma di Alfonso Signorini.

Interrogata durante una diretta con Casa Chi in merito, la Ferrera – che è rimasta in Honduras quanto un gatto in tangenziale – ha ironicamente risposto: “Io al Grande Fratello Vip? Ma magari. Se mi mettete due o tre nerd e quattro bonazzi, chiudetemi anche tre anni“.

Una provocazione che se si materializzasse l’ex meteorina accetterebbe al volo: dopo il debutto in fattoria nel reality Un Due Tre Stalla! ed il naufragio a L’Isola dei Famosi, che sia arrivato per lei il momento giusto per la casa del GF Vip?

Grande Fratello Vip, quattro naufraghe di Ilary alla corte di Alfonso

Ma facciamo un rapido recap:

Daniela Martani ad Isola Party ha dichiarato:

“Spero di avere la possibilità di fare un altro reality dopo L’Isola dei Famosi, mi piacerebbe rimettermi in gioco. […] Ho avuto poca possibilità di far vedere chi sono realmente, a L’Isola dei Famosi ci sono riuscita ma solo in parte. Se in futuro avrò tempo potrò dare di più. Il Grande Fratello Vip mi piacerebbe farlo perché il mio Grande Fratello l’ho dovuto lasciare a metà per motivi di lavoro, mi piacerebbe fare piatti vegani per tutti, perché no?”.

Vera Gemma ha rotto il silenzio a SuperGuidaTv:

“Se sarò al prossimo GF Vip? Per ora non c’è nulla di certo. Mi piacerebbe molto partecipare ma non c’è nulla di concreto al momento. Penso che un’esperienza del genere possa rafforzare la mia posizione con un altro tipo di pubblico. Il Grande Fratello Vip mi permetterebbe di farmi conoscere ad un pubblico più ampio. Non credo che la sovraesposizione possa rovinarmi. Alla fine hanno partecipato un po’ tutti ai reality. Secondo me dipende dall’uso che ne fai. Certo, non vorrei diventare un fenomeno da reality”.

Drusilla Gucci, come la Gemma, ha parlato con lo stesso portale televisivo:

“Non voglio pensare che la tv sia stata solo una parentesi. Dopo questo primo gradino mi piacerebbe proseguire la scalata. Ovviamente, non rinuncerei alla mia passione per la scrittura e al green design. Il mio sogno rimane di diventare una scrittrice e di divulgare le mie opere. Grande Fratello Vip? Anche quella deve essere una bella sfida. Sarei curiosa. Credo che possa essere un’occasione per far conoscere al pubblico altri aspetti della mia personalità”.

Manuela Ferrera, via Casa Chi, ha chiosato:

“Io al Grande Fratello Vip? Ma magari. Se mi mettete due o tre nerd e quattro bonazzi, chiudetemi anche tre anni”

Alfonso Signorini prende nota.