Grande Fratello Vip: Elenoire Ferruzzi eliminata col 90%

Elenoire Ferruzzi è stata eliminata dal Grande Fratello Vip con una percentuale a dir poco bulgara: ben il 90%.

A metterla al televoto flash è stato Alfonso Signorini che ha giudicato il comportamento di Elenoire Ferruzzi al limite della squalifica. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, ha accusato Nikita Pelizon di portare sfortuna ed ha sputato al suo passaggio. Il conduttore l’ha anche accusata di aver pronunciato delle frasi p0rnografiche (!).

A domanda diretta “Vuoi salvare Elenoire?“, il pubblico è stato chiaro: NO.

Il pubblico ha deciso che Elenoire deve immediatamente abbandonare la Casa. #GFVIP pic.twitter.com/1nsPvTnAuq — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 27, 2022

“Questo non è il programma giusto per te“, ha detto dopo l’eliminazione il conduttore “Hai fallito“. Il mio pensiero invece rimane quello espresso su Twitter: Elenoire Ferruzzi non ha fallito partecipando al Grande Fratello Vip, anzi: per come l’abbiamo conosciuta sui social è stata pure fin troppo sottotono.

No, Elenoire non ha fallito questo Grande Fratello. Anzi, per come l’abbiamo imparata a conoscere ed amare sui social, è stata fin troppo sottotono. #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) October 27, 2022

“Il Grande Fratello Vip non è il programma per te, tu presa in pillole sei perfetta. Magari un programma in seconda serata perché no. Sono convinto che qua in studio darai il meglio di te“, le parole del conduttore.