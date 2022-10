Grande Fratello Vip: ecco perché la diretta è saltata da ore

I fan del Grande Fratello Vip questo pomeriggio non hanno potuto seguire le gesta dei loro vipponi perché la diretta su Mediaset Extra (e online sul sito ufficiale) è saltata.

Le ultime immagini trasmesse in diretta sono quelle risalenti a mezzogiorno, da lì il vuoto. Prima è stato inquadrato per circa mezz’ora l’occhio del Grande Fratello; poi è partito il REWIND con la replica di ieri sera. Insomma, a Roma ora non è già buio, quelle che stiamo vedendo sono le immagini delle 23 di ieri, mercoledì 4 ottobre.

Dopo ore di ipotesi e congetture (si era parlato di censura per permettere a Sara Manfuso di uscire di Casa; di rissa fra Gegia e Cristina Quaranta; di problemi legati al Codacons ed alla denuncia fatta ai vipponi..); gli autori del Grande Fratello Vip hanno diramato un messaggio via social: il problema è di natura tecnica. “La diretta dalla Casa di Grande Fratello Vip è momentaneamente interrotta per un problema tecnico. Siamo in attesa di ricollegarci non appena possibile. #GFVIP“.

Il messaggio è apparso anche in tv in sovra-impressione: “La diretta della Casa del Grande Fratello Vip è momentaneamente interrotta per un problema tecnico. Siamo in attesa di ricollegarci non appena possibile“.

Ovviamente i malpensanti ci sono sempre e si domandano: com’è possibile che un errore del genere non sia mai accaduto in vent’anni di messa in onda?