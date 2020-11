Alfonso Signorini durante l’ultima puntata di Casa Chi ha svelato che nel cast dei nuovi 10 vipponi che entreranno al Grande Fratello Vip ci sarà “un volto di Temptation Island”.

Con 9 edizioni alle spalle e 2 versione vip, chi sarà il volto di Temptation Island ad entrare nella Casa più spiata d’Italia? Con circa 100 partecipanti ristringere la rosa sul candidato sarebbe stato impossibile per noi comuni mortali, ma Gabriele Parpiglia – in collegamento a Casa Chi – ha svelato che gli autori del reality avrebbero messo gli occhi sulla biondina dell’ultima edizione, Carlotta Dell’Isola.

“Il direttore Alfonso Signorini ci ha dato un input per indagare e da quell’input è venuto fuori un nome: Carlotta Dell’Isola. So che Carlotta, compagna di Nello, è stata contattata per il Grande Fratello Vip. Carlotta recentemente è stata anche al Maurizio Costanzo Show ed è venuta fuori per la sua simpatia, ricorda un po’ la Ilary Blasi degli esordi. Sia per somiglianza fisica, sia per simpatia”.