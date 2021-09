Sono ben 15 al momento i concorrenti ufficiali che faranno parte del cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip e con l’autorizzazione della Polizia Penitenziaria (corpo di cui fa parte e grazie a cui ha partecipato alle ultime Olimpiadi di Tokyo) è stato confermato anche il nome di Aldo Montano, fino a ieri solo un’indiscrezione.

Davide Maggio in diretta svela perché Bruganelli e Volpe non si sopportano e chi sono i nuovi concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip https://t.co/5u2cP9icy5 @davidemaggio #GFVip

Aldo Montano si aggiunge così alla rosa dei concorrenti che sono, come già sappiamo, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Miriana Trevisan, Soleil Sorge, Raffaella Fico, Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi, le sorelle Hailé Selassie, Carmen Russo, Tommaso Eletti e Nicola Pisu. Oggi, TvBlog, ha confermato anche Amedeo Goria (che avrebbe dovuto prender parte al cast della scorsa Isola dei Famosi) e Jo Squillo.

Ovviamente il cast NON è completo e mancano ancora molti nomi (il più accreditato è Manuel Bortuzzo, nuotatore in sedia a rotelle) ma anche la bellissima Gatta Nera, Ainette Stephens. A loro da aggiungersi il fantomatico “S”, concorrente poco famoso ma dalla storia strappalacrime.

“S” invece non è un personaggio conosciuto, ma è un personaggio che conosco personalmente molto bene” – ha dichiarato Davide Maggio in diretta su Instagram – “Non è famoso ma la sua storia vale tutto, fidatevi di me. Porterà un messaggio bello che aiuterà a capire tante cose e no, non è Sylvie Lubamba. E’ un nome che non è mai uscito, lo sappiamo io e lo staff del Grande Fratello”.