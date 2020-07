A distanza di 24 ore dai nomi di Claudia Galanti, Giucas Casella, Stefania Orlando e Andrea Roncato, online sono spuntati altri tre “vipponi” che avrebbero sostenuto il provino per il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Questa volta a parlare è stato il portale CheTvFa che ha anche smentito, purtroppo, due nomi sulla carta interessanti: la giornalista de Il Foglio Annalisa Chirico e Vera Gemma, nome che “al momento sarebbe stato messo al margine del progetto”.

Quella di mettere al “margine del progetto” il nome di Vera Gemma credo che sia una scelta poco saggia, soprattutto perché nel cast potrebbe esserci una sua grande amica nonché la sua ex compagna di Pechino Express, Asia Argento, che sempre secondo CheTvFa avrebbe sostenuto egregiamente il provino con Signorini.

Un altro nome in lizza per entrare e che sarebbe molto piaciuto agli autori è quello di Riccardo Fogli, già concorrente dell’ultima edizione andata in onda de L’Isola dei Famosi. La vita privata del cantante durante il reality di Alessia Marcuzzi venne scandagliata e buttata in pasto ai media, con tanto di confronto-scontro con Fabrizio Corona che culminò con le lacrime di Fogli, stanco ed affaticato dalla vita sull’Isola dei Famosi nonché dispiaciuto per i rumor sulla sua vita sentimentale.

L’ultimo nome sarebbe quello di Maddalena Corvaglia che però – a differenza di Argento e Fogli – starebbe facendo i capricci per il contratto.

“L’unico ostacolo che potrebbe esserci, infatti, è nel chiudere il contratto: che ci sia una richiesta economica ritenuta eccessiva dall’azienda di Cologno Monzese? Staremo a vedere nelle prossime settimane…”.

Confermate invece le presenze di Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento, Matilde Brandi e Rocco Siffredi con il figlio Leonardo Tano (che tuttavia ha smentito sui social).