Il Grande Fratello Vip tornerà su Canale 5 dal prossimo 13 settembre e Rai Uno – per quella data – ha deciso di piazzare una replica de Il Commissario Montalbano giusto per rompere un po’ le uova nel paniere. Chi segue gli ascolti televisivi, infatti, sa benissimo che la fiction con Luca Zingaretti fa ascolti record anche in replica.

Il secondo lunedì Alfonso Signorini dovrà vedersela con una puntata della nuova fiction Cuori, mentre da quello successivo sarà trasmessa la terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone che coprirà tutto ottobre, per poi lasciare spazio a Vittoria Puccini nelle quattro puntate della miniserie Non Mi Lasciare. Spazio anche ad una partita di calcio (Italia – Irlanda del Nord) ed il film Tutti Matti Per Il Calcio di Sergio Castellitto.

E se questa è la “squadra” del lunedì sera, nel venerdì sera scenderanno in campo prima Carlo Conti con Tale e Quale Show (che avrà nel cast due ex vipponi proprio di Alfonso Signorini: Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli) e successivamente Antonella Clerici con la seconda edizione di The Voice Senior.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini sulla concorrenza Rai: “Mi hanno schierato contro di tutto”

Ospite di Casa Chi durante la scorsa edizione del GF Vip, Alfonso Signorini commentò così la contro-programmazione di mamma Rai:

“Contro il mio Grande Fratello la Rai ha schierato di tutto e di più. Contro L’Isola dei Famosi metteranno la messa del lunedì sera perché non avranno più niente! L’Isola dei Famosi sarà fortunatissima perché in Rai non hanno più nulla e Ilary farà il 30% di share. Contro di me hanno schierato chiunque, invece. Che si chiami Fiorello, che si chiami Montalbano o che si chiami il Commissario, Doc, Conti e tutto e di più… Che volete che mi faccia una Milly Carlucci? Cosa posso avere contro? Ho avuto di tutti”.

E ancora:

“La cosa che mi riempie di soddisfazioni è che chiunque mi mettano contro, io il mio pubblico ce l’ho: io se non faccio 19,5o è 19,30 se non è 19,30 è 20,10. Io da qui non mi schiodo, se ne facessero una ragione”.