Grande Fratello Vip: ecco come è entrato il Covid nella casa

Senza alcuna ombra di dubbio il Grande Fratello Vip è uno dei programmi più amati e seguiti nel mondo della televisione italiana. Come già la maggior parte delle persone sanno, il Covid ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, ma come è stato possibile? Scopriamolo insieme!

Questa Grande Fratello Vip nasconde sempre colpi di scena. Nel corso degli ultimi giorni nella casa più spiata d’Italia è entrato il Covid per la prima volta seminando il caos tra i concorrenti. Ma quali sono state le cause che hanno provocato l’ingresso del virus nella casa?

A far emergere ulteriori dettagli in merito alla questione è stato il virologo Fabrizio Pregliasco. Queste sono state le sue parole:

Come potrebbe essere entrato il virus? Tramite le persone che portano i pasti, o quelli che portano via i rifiuti, forse anche qualche cameraman, le persone che entrano in un secondo momento. Magari sono tutte persone che si presentano in fase di incubazione un po' tardiva. Non c'entrano gli oggetti contaminati. Perché questo aspetto si è visto che è sempre meno rilevante. Magari qualcuno ha lasciato tracce di saliva poco prima di consegnare della spesa. È chiaro che un Omicron ampiamente contagiosa come questa dà questa possibilità. Poi, loro vivono in un contesto familiare, senza mascherine o altro e questa convivenza non è altro che un esempio tipico di quello che accade.