Grande Fratello Vip: ecco chi sono i gieffini felici per la vittoria della Meloni

Ieri sera la produzione del Grande Fratello Vip ha aggiornato i vipponi sui risultati delle elezioni politiche 2022. Attraverso un servizio del TG 5 i concorrenti hanno scoperto che Fratelli d’Italia ha trionfato con il 26% e che a governare sarà la coalizione di centro destra. Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese sono apparsi da subito dispiaciuti e scioccati, mentre altri gieffini hanno sottolineato con gioia che Giorgia Meloni con grande probabilità sarà la prima donna premier.

Grande Fratello Vip: i gieffini felici per la vittoria di Giorgia Meloni.

Alfonso Signorini ieri ha aperto la terza puntata del Grande Fratello Vip 7 spiegando ai telespettatori che i gieffini erano stati aggiornati sull’esito delle elezioni. Il conduttore ha poi chiesto ai suoi vipponi se fossero sorpresi o meno della vittoria della Meloni. Charlie Gnocchi ha preso la parola ed ha dichiarato che per lui il risultato delle urne è quello giusto: “Per me era un risultato in linea con le aspettative. Aggiungo anche un risultato giusto. Sì certo giusto per me“.

Alfonso ha puntualizzato: “Certo ma questo è giusto per te. C’è invece qualcuno che pensa che non sia stato un risultato giusto?” Nemmeno il tempo di finire la domanda che Sara Manfuso ha iniziato a parlare: “Indipendentemente da come la pensiamo è un risultato straordinario che c’è una donna che probabilmente sarà premier. E nel nostro paese questa è una cosa importantissima“. Tesi appoggiata anche da Marco Bellavia: “A parte i colori politici ha vinto una donna e questo è importante è anche una cosa storica nel nostro paese“.

Sembrava felicissima anche Nikita, visto che alle parole della Manfuso ha reagito con un gran sorriso e un applauso…



Sì una donna sarà premier per la prima volta, ma a che prezzo? Diciamo che ci sarà da festeggiare quando sarà premier UNA FEMMINISTA e non semplicemente una FEMMINA. E comunque qualcuno dica a Sara Manfuso che suo marito (Andrea Romano del PD) grazie ai risultati ‘storici’ di queste elezioni non è stato rieletto in parlamento.