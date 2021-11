Ieri sera il Grande Fratello Vip avrebbe dovuto decretare il nono eliminato di questa sesta edizione, ma a sorpresa il concorrente uscito ha beccato il biglietto di rientro. Ad avercelo è stata Miriana Trevisan che durante la prima puntata ha pescato il bussolotto numero 11, quello fortunato.

L’ex showgirl di Non è la Rai non è però l’unica concorrente ad aver quel biglietto, perché questa edizione gli autori hanno deciso di darne uno al gruppo delle donne ed uno a quello degli uomini. Quello destinato alle donne l’ha preso la Trevisan, quello degli uomini lo ha uno fra Alex Belli, Aldo Montano, Davide Silvestri, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella e Manuel Bortuzzo. Sarebbe però il colmo se lo avesse uno fra Montano e Bortuzzo, dato che sono immuni dalla prima puntata. Ma dettagli.

Il bussolotto col biglietto di ritorno non è una novità di questa edizione, dato che l’esperimento è stato proposto al Grande Fratello Vip anche durante la terza edizione e durante la quinta.

Entrambi gli anni, però, i biglietti si sono rivelati dei flop. Nell’edizione condotta da Ilary Blasi il bussolotto lo pescò Maurizio Battista che si ritirò dopo tre settimane, rendendo di fatto nullo il biglietto. L’anno scorso, invece, il biglietto di ritorno lo prese Pierpaolo Pretelli che non ha mai avuto modo di utilizzarlo perché arrivato fino in finale senza mai perdere un televoto.

I biglietti di ritorno non sono più validi dalla semifinale. I vip li aprono.

Pierpaolo aveva quello vincente. Non c’è fortuna in questo mondo#gfvip #sovip #tzvip pic.twitter.com/E2kegISAUQ

— Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 26, 2021