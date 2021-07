Grande Fratello Vip, nuovi nomi all’orizzonte.

Quando nel settembre del 2003 Davide Silvestri e Carmen Russo accettarono di vivere su una spiaggia deserta a Samanà non potevano sapere a cosa sarebbero andati incontro. Era la prima edizione de L’Isola dei Famosi targata Rai Due.

A distanza di 18 anni i due potrebbero ora ritrovarsi fianco a fianco in un nuovo reality, il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, parola di Davide Maggio.

“Come anticipato da Davide Maggio, nel corso di una diretta Instagram, Davide Silvestri e Carmen Russo sono in trattativa per entrare a far parte del cast del reality di Canale 5” – si legge sul noto portale televisivo – “Il nome della showgirl desta un po’ di stupore perché Carmen ha già partecipato al GF Vip nel 2017. Tuttavia la sua partecipazione in corsa, in un’edizione molto fortunata, rimase nell’ombra. Ora Alfonso Signorini le offrirebbe l’opportunità di riscatto”.