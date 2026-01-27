11.8 C
Roma
martedì – 27 Gennaio 2026
Gossip

Grande Fratello Vip, data e conduzione

Da stranotizie
Grande Fratello Vip, data e conduzione

Il clima incerto che per giorni si è abbattuto su Mediaset sembrerebbe lasciare spazio al sereno. Un susseguirsi di indiscrezioni parlava di uno stop del Grande Fratello Vip, che non ha mai trovato conferme ufficiali. Le fonti di Leggo sostenevano che il progetto era ancora in fase di valutazione, ma secondo Dagospia, Pier Silvio Berlusconi avrebbe deciso di dare l’ok al programma.

La data ufficiale di inizio del programma sarebbe il 17 marzo alle ore 22, subito dopo il consueto appuntamento con “La ruota della fortuna”. La conduzione del GF Vip vedrà il ritorno di Ilary Blasi, che avrebbe vinto la concorrenza interna con Veronica Gentili. Per quanto riguarda gli opinionisti, si parla molto di Selvaggia Lucarelli, ma al momento non sarebbe stata ancora avviata nessuna trattativa con la giurata di Ballando con le stelle. Il programma dovrebbe essere trasmesso il lunedì, lasciando il martedì libero. Ilary Blasi condurrà il programma, dopo aver superato la concorrenza interna.

Articolo precedente
Crisi occupazionale a Taranto
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.