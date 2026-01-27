Grande Fratello Vip, data e conduzione

Il clima incerto che per giorni si è abbattuto su Mediaset sembrerebbe lasciare spazio al sereno. Un susseguirsi di indiscrezioni parlava di uno stop del Grande Fratello Vip, che non ha mai trovato conferme ufficiali. Le fonti di Leggo sostenevano che il progetto era ancora in fase di valutazione, ma secondo Dagospia, Pier Silvio Berlusconi avrebbe deciso di dare l’ok al programma.

La data ufficiale di inizio del programma sarebbe il 17 marzo alle ore 22, subito dopo il consueto appuntamento con “La ruota della fortuna”. La conduzione del GF Vip vedrà il ritorno di Ilary Blasi, che avrebbe vinto la concorrenza interna con Veronica Gentili. Per quanto riguarda gli opinionisti, si parla molto di Selvaggia Lucarelli, ma al momento non sarebbe stata ancora avviata nessuna trattativa con la giurata di Ballando con le stelle. Il programma dovrebbe essere trasmesso il lunedì, lasciando il martedì libero. Ilary Blasi condurrà il programma, dopo aver superato la concorrenza interna.