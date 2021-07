Il Grande Fratello Vip sta scaldando i motori e secondo quanto riportato da FanPage sarebbero ben quattro i vip che sarebbero in trattativa e ad un passo dalla firma. Alcuni già li conoscevamo, altri sono totalmente inediti.

Il nome più accreditato riportato da FanPage è quello di Raffaella Fico che lo stesso Alfonso Signorini confessò di volere durante una puntata di Casa Chi di qualche mese fa: “Se ci sarà una prossima edizione del GF voglio assolutamente Raffaella Fico perché è un bellissimo personaggio”. Per l’ex showgirl e cantante sarebbe l’ennesimo programma dopo il Grande Fratello, L’Isola dei Famosi e Tale e Quale Show.

Il secondo nome ad un passo dal rientro in casa è quello di Pamela Prati, ormai sulla bocca di tutti. Lei stessa fra le pagine del settimanale Nuovo ha confermato l’interesse a ripartecipare dopo l’esperienza nella prima edizione.

“So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima. Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del GF Vip. Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa”.

Grande Fratello Vip: verso il cast Fico, Prati, Schillaci e Degan

Il terzo vip in procinto di entrare è l’ex calciatore Totò Schillaci, eroe dei Mondiali 1990. “Per stare con la mia famiglia ho deciso di non fare l’allenatore, perché voglio godermi la vita. Preferisco fare l’attore, il testimonial di eventi, o andare a “Quelli che il calcio” piuttosto che stressarmi su una panchina di calcio“. In passato ha già partecipato ad una edizione de L’Isola dei Famosi di Simona Ventura.

Il quarto ed ultimo nome anticipato da FanPage è quello di Raz Degan, un vero colpaccio: non tanto per il curriculum, quanto per il suo attitude nei reality. Nel 2017 ha vinto L’Isola dei Famosi con l’89% di preferenze al televoto. Un boccone ghiotto per un programma come il Grande Fratello Vip.

Da non dimenticarci di Anna Lou Castoldi, Manuel Bortuzzo, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge.