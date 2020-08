In queste settimane sono trapelati online numerosi nomi che avrebbero sostenuto il provino per la prossima edizione del Grande Fratello Vip ed oggi siamo in grado di annunciarvene due ufficiali.

Il primo è quello di Stefania Orlando che è stato confermato dal settimanale Oggi. Lei – al contrario dei rumors – non troverà in casa l’ex marito Andrea Roncato.

“Stefania Orlando sarà una delle protagoniste della prossima edizione del Grande Fratello Vip in onda a settembre su Canale 5. Si mormora però che il Biscione abbia opzionato la bella e simpatica conduttrice anche per un altro programma a partire dal prossimo gennaio”.

Il secondo nome invece è quello di Patrizia De Blanck che ha confermato di partecipare al reality di Alfonso Signorini in diretta ad Ogni Mattina durante un collegamento con Adriana Volpe. Quando la conduttrice ha chiesto informazioni anche su Giada De Blanck, la contessina ha confermato che resterà a casa ad annaffiare le piante alla mamma. Il rumor che voleva l’ingresso al GF Vip di Patrizia e Giada sarebbe quindi infondato: entrerà solo la mamma.

