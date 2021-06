Sono passati solo tre mesi dalla fine della quinta edizione del Grande Fratello Vip, ma Mediaset da settimane sta portando avanti i provini sia per trovare nuovi vipponi, sia per arruolare due opinionisti nuovi di zecca dopo la mancata riconferma di Pupo ed Antonella Elia.

Adriana Volpe torna in Mediaset e riparte (un’altra volta) dal Grande Fratello Vip: l’indiscrezione https://t.co/abE7EkvE79 #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 14, 2021

Se al posto della Elia è stata chiamata una sua collega di GF, ovvero Adriana Volpe, di ritorno a Mediaset dopo la parentesi a Tv8 al timone di Ogni Mattina, il nome che siederà al posto di Pupo non è stato ancora scelto. L’unica certezza è che non sarà Filippo Bisciglia: “Mi conosco e potrei essere molto pericoloso, quindi meglio che non faccia quel ruolo perché non mi trattengo le cose, avrei paura perché mi potrebbero odiare in tanti: non mi tengo un cecio in bocca, quindi se devo dire una cosa la dico“.

Ieri TvBlog, oltre a confermare Adriana Volpe come opinionista, ha parlato anche del prossimo cast che sarà composto da “una ventina abbondante” di vipponi che potrebbero addirittura diventare trenta se il programma dovesse allungare oltre la metà di dicembre.

Numeri in linea con le edizioni di Alfonso Signorini: durante la sua prima (quella vinta da Paola Di Benedetto) entrarono in casa 29 concorrenti mentre durante la seconda (edizione vinta da Tommaso Zorzi), complice la durata monster di sei mesi, i concorrenti sono stati ben 34. Più snelle invece le edizioni di Ilary Blasi: la prima (durata solo 50 giorni) vide l’ingresso di 14 concorrenti, la seconda di 20 concorrenti e l’ultima, la terza, di 23 concorrenti.

Fra i papabili concorrenti del GF Vip 6 impossibile non citare Justine Mattera, Miriana Trevisan, Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, Manuel Bortuzzo, Patrizia Pellegrino con sua figlia Arianna ed anche Attilio Romita, Giovanni Ciacci ed i campioni Alex Di Giorgio ed Andrea Iannone.