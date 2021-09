Lunedì tornerà il Grande Fratello Vip giunto quest’anno alla sua sesta edizione, la terza – purtroppo – in piena pandemia. Era infatti la quarta edizione quando i vipponi scoprirono in diretta dell’esistenza del CoronaVirus e dell’Italia messa in quarantena. Loro entrarono in Casa ignari di tutto ed uscirono in piena emergenza sanitaria.

Il Covid ha caratterizzato anche la quinta edizione, dato che i vip che sono entrati a settembre sono stati messi in quarantena per tre giorni e sottoposti a tampone; isolamento aumentato a tre settimane per quei vip entrati nel corso del gioco. Ben un mese quello del terzetto composto da Giulia Salemi, Stefano Bettarini e Selvaggia Roma, dato che quest’ultima è stata trovata debolmente positiva al primo tampone.

Grande Fratello Vip: trapelata online una foto dell’interno della Casa https://t.co/fYAmVVO95W #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) September 9, 2021

Quest’anno, invece, come funzionerà? Ecco un’esclusiva di Biccy.it.

L’isolamento durerà esattamente una settimana ed ogni vip sarà isolato in una camera d’hotel di una nota struttura di Frascati. Ognuno di loro sarà sottoposto ad un tampone di benvenuto ed altrettanti a cadenza regolare di due giorni. Pare (ma non ne sono certo) che non sia stato richiesto né il vaccino né il green pass, anche se molti ovviamente hanno già ricevuto le loro dosi (dato che ad oggi si stima che oltre l’81% degli italiani over 12 abbia fatto almeno un vaccino, mentre il 73% sia totalmente immunizzato).

Anche quest’anno, come lo scorso, i vip entreranno in parte nella puntata di lunedì, altri in quella di venerdì. Alcuni di loro – come mostrato sui social – sono già in isolamento in albergo e per questo possiamo dare per scontata l’entrata di Ainett Stephens, Alex Belli, Amedeo Goria, Carmen Russo, Francesca Cipriani, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Soleil Sorge nella prima puntata. Così come l’ingresso di Andrea Casalino, Jo Squillo, Samy Youssef e Sophie Codegoni nella puntata di venerdì.

Gli altri (da Aldo Montano a Davide Silvestri, passando per le sorelle Hailé Selassié fino a Nicola Pisu) restano un mistero, dato che non aggiornano i social da giorni.

Grande Fratello Vip 6, il cast completo

Ainett Stephens

Aldo Montano

Alex Belli

Amedeo Goria

Andrea Casalino

Carmen Russo

Davide Silvestri

Francesca Cipriani

Gianmaria Antinolfi

Giucas Casella

Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié

Jo Squillo

Katia Ricciarelli

Manila Nazzaro

Manuel Bortuzzo

Miriana Trevisan

Nicola Pisu

Samy Youssef

Sophie Codegoni

Soleil Sorge

Raffaella Fico

Tommaso Eletti

Vip in quarantena in albergo, le loro foto