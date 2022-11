Come già sappiamo il Covid ha fatto il suo ingresso per la prima volta nella Casa del Grande Fratello Vip e questa sera – nella puntata settimanale – il caso sarà ampiamente dibattuto. Come ha fatto ad entrare il virus e cosa ha causato l’ondata di baci e abbracci regalati da Pamela Prati in piena incubazione?

Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli, Orietta Berti e Giulia Salemi saranno presenti in studio? Gli ex vipponi ci saranno? L’unica certezza che abbiamo è che Gegia ha annunciato su Instagram che ci sarà, mentre Ginevra Lamborghini combatte ancora con un sospetto mal di gola.

Grande Fratello Vip, com’è entrato il Covid nella Casa

Ma come ha fatto il virus a entrare nella Casa più isolata d’Italia? A rispondere alla domanda è stato il virologo Fabrizio Pregliasco a FanPage.

“Come potrebbe essere entrato il virus? Tramite le persone che portano i pasti, o quelli che portano via i rifiuti, forse anche qualche cameraman, le persone che entrano in un secondo momento. Magari sono tutte persone che si presentano in fase di incubazione un po’ tardiva. Non c’entrano gli oggetti contaminati. Perché questo aspetto si è visto che è sempre meno rilevante. Magari qualcuno ha lasciato tracce di saliva poco prima di consegnare della spesa. È chiaro che un Omicron ampiamente contagiosa come questa dà questa possibilità. Poi, loro vivono in un contesto familiare, senza mascherine o altro e questa convivenza non è altro che un esempio tipico di quello che accade”.

Fra i nuovi ingressi solo Luca Onestini è risultato positivo al tampone, potrebbe quindi essere stato lui il soggetto zero entrato in Casa da asintomatico e con un falso negativo al tampone.