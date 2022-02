Dentro e fuori dalla casa del Grande Fratello Vip non mancano i colpi di scena e le confessioni che, questa volta vedono protagonista Clarissa Selassié. La principessa ormai fuori dal reality da diversi mesi non si è mai fatta problemi nell’esprimere la sua opinione e alcuni retroscena inaspettati.

Ancora una volta è proprio lei tra le tre sorelle a rivelare la poca pulizia personale di alcuni concorrenti della casa. Clarissa infatti, all’interno del suo profilo Instagram si scaglia contro alcune persone che hanno criticato Jessica accusandola di emettere un odore sgradevole dalle ascelle.

Parole pesanti che hanno scatenato la rabbia di Clarissa che di tutta risposta ha svelato la poca igiene intima e i retroscena che il pubblico non conosce. Il tutto è nato quando Delia Duran durante una chiacchierata con Nathaly ha accusato Jessica di avere le ascelle che puzzano.

Nei giorni scorsi Clarissa ha così risposto a queste affermazioni durante una sua diretta Instagram dopo le varie domande poste dagli utenti social. Senza nessun freno, la principessa fuori dal Grande Fratello Vip ha lasciato tutti sconvolti per via di ciò che ha confessato.

Grande Fratello Vip, Clarissa Selassié rivela la poca igiene nella casa

All’interno della sua live Instagram, la principessa ha così criticato tutte le persone che trascuravano la pulizia di sé stessi. Senza fare nomi, Clarissa ha così dichiarato che: “Se ho sentito quello che ha detto Delia su mia sorella? Sì certo, però mi entra da un orecchio e mi esce dall’altro. Ragazzi sapete quante gente puzza in quella casa?! Quindi non mi importa nulla se Delia dice che a Jessica le puzzano le ascelle”.

“Meglio le ascelle che l’alito come altri. Certi se lavavano 3 volte al giorno i denti e poi comunque l’alito puzzava de brutto. Ci sono persone a cui puzza l’alito di aglio e cipolla e anche di Parmigiano scaduto” ironizza Clarissa ai suoi fan presenti nella diretta.

La stessa ha poi specificato di essere responsabile, insieme a tutto il suo team, di fornire i vari prodotti personali alle sue due sorelle. “Sti cavoli di quello che ha detto Delia, perché a me non frega un cavolo. Sono io che tutti i giorni mando prodotti estetici alle mie sorelle, olio, creme, shampoo, borotalco, lucida labbra, burro di cacao, balsamo, maschere, quindi lo sapete voi? Lo so io e il mio team che lavora con me”.

Arrabbiata e amareggiata, Clarissa ha poi terminato accusando vari gieffini all’interno della casa: “Almeno l’odore delle ascelle si leva, ma l’alito che puzza e resta anche se ti lavi i denti no. Ho visto di tutto là dentro fidatevi se ve lo dico adesso. C’era gente con i capelli super sporchi, con l’olio che usciva dalla testa. C’è gente che va in giro in quella casa con i piedi lerci, neri, con la muffa. La muffa proprio!”.