Grande Fratello Vip: ci sarebbero 6 nuovi ingressi per contrastare il Festival di Sanremo

La prossima settimana il Grande Fratello Vip si scontrerà con la serata dedicata ai duetti del Festival di Sanremo e per l’occasione Alfonso Signorini avrebbe ben pensato di arruolare ben sei nuovi vipponi.

Dopo il primo innesto di sei entrato a novembre (Luca Onestini, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi, Luciano Punzo, Sarah Altobello); e quell’altro di sei entrato a dicembre (Riccardo Fogli, Dana Saber, Nicole Murgia, Andrea Maestrelli, Davide Donadei, Milena Miconi); Alfonso Signorini avrebbe pensato di replicare facendone entrare altri sei.

Ovviamente con la finale alle porte (il Grande Fratello Vip chiuderà i battenti la prima settimana di aprile), sei nuovi concorrenti sarebbero stati un po’ troppi ed è per questo che online si parla di guest star a tempo determinato e di ipotetico televoto finale per decretare chi – fra tutti – potrà poi diventare un concorrente.

A far luce sulla questione è stato Alessandro Rosica, noto ai più con lo pseudonimo di Investigatore Social. Lui – che in tempi non sospetti aveva parlato di corteggiamento da parte di Alfonso Signorini di Gianluca Benincasa e di Matteo Diamante – ha confermato che i due sono attualmente in quarantena. Come sappiamo Gianluca è l’ex di Antonella Fiordelisi, mentre Matteo è l’ex di Nikita Pelizon. A loro ha affiancato anche il nome di Martina Nasoni (ex di Daniele Dal Moro) che come i due ragazzi sarebbe in quarantena per entrare “come ospite nelle prossime puntate”.

Grande Fratello Vip: 6 nuovi ospiti tutti e 6 ex fidanzati dei vipponi?

Alessandro Rosica in un successivo tweet ha poi specificato che i nuovi ingressi saranno sei e che fra loro ci sarà anche Ivana Mrazova (ex di Luca Onestini).

Mentre sarebbe sfumata l’ipotesi principessa Selassié (lui aveva fatto il nome di Clarissa, mentre Pipol quello di Jessica).

Considerando che i quattro citati da Rosica sono tutti ex, non è da escludere che pure gli ultimi due lo siano. Ed è per questo che online si mormora anche di Ivan Gonzalez (ex di Oriana Marzoli). Nel dubbio, Benincasa e Nasoni oggi non sembrerebbero essere in quarantena, ma magari ci entrano stasera (o domani). Sono rumor da prendere con le pinze, ma se fossero veri sarebbe un Ex On The GFVip – La Rivincita Degli Ex.