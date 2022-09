Grande Fratello Vip: chi sono i concorrenti ufficiali della settimana edizione

Inutile dirlo, Il Grande Fratello Vip è uno dei programmi più amati e seguiti nel mondo della televisione italiana. Ormai manca poco al debutto del reality show condotto da Alfonso Signorini e finalmente sono stati svelati i concorrenti ufficiali. Scopriamo insieme tutti i dettagli del nuovo cast!

È quasi tutto pronto per l’inizio della settimana edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso di questi ultimi mesi, sul web sono emerse numerose indiscrezioni sui presunti nuovi concorrenti e cast ufficiale. In occasione di un’intervista rilasciata al settimanale “Chi”, Alfonso Signorini aveva svelato anche alcuni retroscena sul reality show ufficializzando la presenza in studio di Sonia Bruganelli e Orietta Berti come opionioniste. Ma chi sono i vipponi?

Le concorrenti donne del Grande Fratello Vip

Per quanto riguarda le concorrenti femminili troviamo: Carolina Marconi, Wilma Goich, Patrizia Rossetti, Ginevra Lamborghini, Elenoire Ferruzzi, Pamela Prati, Sofia Giaele De Dona, Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Sara Manfuso, Gegia e Cristina Quaranta.

I concorrenti uomini del Grande Fratello Vip

Invece, per quanto riguarda i concorrenti maschili avremo: Giovanni Ciacci, Edoardo Donnamaria, Charlie Gnocchi, Antonino Spinalbese, George Ciupilan, Attilio Romita, Amaurys Perez, Luca Salatino, Marco Bellavia, Daniele Del Moro e Alberto De Pisis.

Salvo improvisi cambiamenti, questi saranno i 23 concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. La settima edizione del noto reality show debutterà su Canale 5 il giorno 19 settembre 2022. I futuri vipponi si sono già sottoposti alla quarantena per poter fare il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia. Inoltre, è importante ricordare che, oltre a Sonia Bruganelli e Orietta Berti in qualità di opinioniste, nello studio con Alfonso Signorini ci sarà anche Giulia Salemi. Quest’ultima, anch’essa ex concorrente del GFVip, si occuperà dei social.