Grande Fratello Vip: chi saranno i tre nuovi concorrenti

Il Grande Fratello Vip è pronto ad accogliere nuovi concorrenti e questa notizia è stata confermata anche dallo stesso Alfonso Signorini. “Io di solito non mollo un cecio nemmeno a pagare. Però vi confermo diversi nuovi concorrenti. Ci saranno tante sorprese assolutamente inaspettate. Ci saranno nuovi ingressi di concorrenti proprio durante le puntate pre e post natalizie e saranno anche parecchi a dire il vero“.

I primi due concorrenti sono già entrati nella puntata di lunedì, anche se uno non ha neanche fatto in tempo a disfare le valigie che è stato cacciato; gli altri tre, invece, entreranno scaglionati nel corso delle prossime due puntate. Secondo gli ultimi rumor nella prossima puntata di sabato 17 dicembre entreranno in Casa l’ex tronista Davide Donadei e l’attrice Nicole Murgia. Quest’ultima è la sorella del calciatore Alessandro Murgia che aspetta un figlio dall’ex fidanzata Vittoria Deganello, lasciata poco dopo aver scoperto la lieta notizia.

Nella puntata di lunedì 19 dicembre, invece, sarà la volta di Andrea Maestrelli, calciatore dagli occhi di ghiaccio. Sempre nella puntata di lunedì dovrebbe aggiungersi a lui un’altra donna (che sia Manuela Villa, come anticipato da Pipol?). Il primo nome attenzionato era stato quello di Fariba Tehrani, ma alla fine è stato depennato per un suo problema personale.

Secondo quanto riportato da Casa Pipol, inoltre, pare che Nicole Murgia e Andrea Maestrelli abbiano avuto un flirt la scorsa estate. Nel dubbio, un #MaChiSono ci sta tutta.

Dopo i primi innesti di quaranta giorni fa (Edoardo Tavassi, Luca Onestini, Micol Incorvaia, Oriana Marzoli, Luciano Punzo e Sarah Altobello); questo dicembre vedrà entrare in Casa in tutto altri sei concorrenti. La finale è ad aprile.