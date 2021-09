Chi sarà il primo eliminato della sesta edizione del Grande Fratello Vip? In nomination sono finiti Tommaso Eletti (che ha perso il primo scontro al televoto contro Francesca Cipriani) e l’attore Davide Silvestri.

Il televoto questa settimana è in positivo (i telespettatori sono quindi chiamati a rispondere alla domanda ‘Chi vuoi salvare?’) ed i sondaggi sembrerebbero essere chiarissimi. Ad avere la peggio potrebbe essere il giovanissimo Tommaso Eletti, reduce da Temptation Island. Lo stesso – qualche giorno fa – ha dichiarato di voler uscire dal gioco.

“Qua dentro non mi sento a mio agio, non mi sento a mio agio nello stare chiuso dentro un posto”. Ha dichiarato. “Qualcuno si sente sicuramente più a suo agio di me, quindi.. Io qua non mi sento a mio agio. Ma non con le persone, eh. Non mi sento a mio agio nello stare dentro una casa. Io non sto mai a casa, sto sempre a giro”.