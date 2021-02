Chi sarà il nuovo eliminato del televoto della quinta edizione del Grande Fratello Vip dopo il ritiro di Flavia Vento, Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci; le squalifiche di Fausto Leali, Denis Dosio, Stefano Bettarini, Filippo Nardi ed Alda D’Eusanio e le eliminazioni di Fulvio Abbate, Franceska Pepe, Myriam Catania, Matilde Brandi, Guenda Goria, Paolo Brosio, Massimiliano Morra, Patrizia De Blanck, Enock Barwuah, Selvaggia Roma, Cristiano Malgioglio, Sonia Lorenzini, Giacomo Urtis, Mario Ermito, Cecilia Capriotti, Carlotta Dell’Isola, Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi?

In nomination sono finiti in tre: Samantha De Grenet, Andrea Zenga e Stefania Orlando. Chi uscirà?

Il televoto è in positivo, ovvero ‘Chi vuoi salvare?‘, ad uscire sarà quindi il concorrente che ha ricevuto meno preferenze. I sondaggi questa settimana sembrerebbero essere incerti fra Zenga e la De Grenet. Chi uscirà?

Andrea Zelletta

Andrea Zenga

Dayane Mello

Pierpaolo Pretelli

Rosalinda Cannavò

Samantha De Grenet

Stefania Orlando

Tommaso Zorzi

Alda D’Eusanio

Carlotta Dell’Isola

Cecilia Capriotti

Cristiano Malgioglio

Denis Dosio

Elisabetta Gregoraci

Enock Barwuah

Fausto Leali

Filippo Nardi

Flavia Vento

Franceska Pepe

Francesco Oppini

Fulvio Abbate

Giacomo Urtis

Giulia Salemi

Guenda Goria

Maria Teresa Ruta

Mario Ermito

Massimiliano Morra

Matilde Brandi

Myriam Catania

Paolo Brosio

Patrizia De Blanck

Selvaggia Roma

Sonia Lorenzini

Stefano Bettarini

Chi sarà quindi il nuovo eliminato del televoto della quinta edizione del Grande Fratello Vip? Lo scopriremo durante la puntata di lunedì 22 febbraio. In casa sono rimasti in 8.

Ed eccoci al gran finale: i vostri meme! Grazie per aver seguito con noi questa puntata di #GFVIP: l’appuntamento con i nostri VIPPONI è per lunedì su Canale5 ed in streaming su Mediaset Play! 😍 pic.twitter.com/y17RDHOBXa

— Grande Fratello (@GrandeFratello) February 20, 2021